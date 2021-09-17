«Укрпошта» встановила перші поштомати у Києві, з наступного року мережу планують почати розширювати на всі великі міста України
«Укрпошта» почала встановлювати поштомати у Києві у якості пілотного проекту, а з наступного року розпочнеться масштабування по всій країні, розповів гендиректор компанії Ігор Смілянський.
«Перші поштомати з’явилися в Англії в 1850-х, і називалися «поштові скриньки». За цей час багато чого що змінилося, настав час випробувати новий формат поштоматів і нам. Тим більш, що це простіше, ніж відповідати на питання «чому у вас їх немає?»
Для пілотного проекту ми встановили поштомати в частині київських відділень, щоб подивитися, чи сподобається такий формат клієнтам. Користуватися легко — як на відео, і всі операції займають всього 10-11 секунд: отримали смс, набрали код, отримали посилку, посміхнулися і пішли далі.
Так як це поки пілот, вибрати такий варіант при відправці самостійно не можна (ми самі запропонуємо це клієнтам), але вже з наступного року ми плануємо (якщо вам, звичайно, сподобається) масштабування поштоматів різних форматів по всій країні з інтеграцією з мобільним додатком, особистим кабінетом і т.д. Почнемо з міст з 100+ тис. населення» — зазначив гендиректор Укрпошти.
Ігор Смілянський також подякував партнерам Omnic Innovations за «стильні, красиві і зручні» поштомати, а також швидку реалізацію проекту.
Зазначимо, що на початку тижня «Нова пошта» оголосила, що до кінця поточного року розширить мережу власних поштоматів з 7 тис. до 17 тис., зробивши її найбільшою в Європі.
Джерело: Укрпошта