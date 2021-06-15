«Укрпошта» повідомила про розширення мережі власних терміналів, тепер вона п’ятий в Україні провайдер послуг за кількістю POS-терміналів





Укрпошта зазначила, що укомплектує всі комп’ютеризовані відділення додатковими 2,5 тис POS-терміналами. Перша партія обсягом тисячу терміналів VeriFone EVO 520 вже встановлена. Ще півтори тисячі POS-терміналів планують встановити в липні 2021 року.

Відтак Укрпошта стане п’ятим в Україні провайдером послуг з прийому платіжних карток за кількістю POS-терміналів, маючи у своєму розпорядженні 7,5 тисяч терміналів. POS-термінали будуть встановлення як у міських, так і у сільських відділеннях поштового зв’язку.

«Вже зараз Укрпошта має одну з найчисельніших мереж власних терміналів. І якщо за кількістю ми на 5 місці, то за географією точно на першому. Бо в частині населених пунктів, передусім в селах та смт, єдина наявна банківська інфраструктура – це термінали Укрпошти. Встановлення власних терміналів дозволить нам оптимізувати роботу відділень: скоротити час обслуговування клієнтів і надавати фінансові послуги в невеликих населених пунктах, де у відділеннях раніше не було терміналів», — прокоментував Дмитро Поліщук, заступник генерального директора Укрпошти з розвитку мережі.

Потреба в збільшенні кількості терміналів зумовлена підвищенням попиту саме на безготівковий розрахунок. Так, кількість розрахунків карткою за місяць вже сягнула 1 млн операцій, з яких понад 90% — розрахунки платіжною карткою. Приріст обсягу операцій з початку року склав 29%.

Крім безготівкових оплат, у відділеннях, обладнаних POS-терміналами, можна також зняти готівку без комісії – від 50 до 15 тис грн за одну операцію – чи поповнити платіжну картку будь-якого банку України через термінал Укрпошти. Особливо це актуально в місцевості, де банки закрили свої відділення й забрали свої банкомати.

Нагадаємо, що місяць тому Укрпошта відключала термінали сторонніх банків в своїх відділеннях в знак протесту проти примусового переведення населення в банки для отримання пенсій та субсидій.

Джерело: Укрпошта