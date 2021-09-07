«Укрпошта» розпочинає будівництво першого логістично-сортувального центру нового зразка





Міністерство інфраструктури України повідомило, що сьогодні між Укрпоштою та ТОВ «Тетра інвест» відбулось підписання контракту зі створення першого логістично-сортувального центру нового зразка. Уже найближчим часом підрядник зможе приступити до процесу будівництва.

Сортувальний центр займатиме площу 9,2 га і розташовуватиметься на території індустріального парку у Борисполі. Завершити всі роботи планується вже до кінця 2023 року.

«На користь проекту грає вдале розміщення. Майбутній сортувальний центр буде знаходитись біля головних повітряних воріт країни — Міжнародного аеропорту «Бориспіль». Наразі ми працюємо над тим, що трансформувати аеропорт у східноєвропейський авіахаб. Також саме тут проходить оновлена дорога Київ — Харків з виходом до центральної, східного та південного регіонів. Це відповідає концепції, за якою зараз працює Міністерство — системний, комплексний розвиток усіх напрямків інфраструктури. Радий, що до цього процесу долучається також національний поштовий оператор», — розповідає Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

Нагадаємо, що восени 2020 року Укрпошта залучила близько 100 млн євро інвестицій від Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) та Європейського інвестиційного банку (ЄІБ). Їх буде спрямовано на будівництво 7-ми автоматизованих сортувальних центрів та перебудову логістичної мережі з оновленням бази депо.

Нові рішення дозволять оптимізувати час обробки відправлень, створити можливість для отримання замовлень від корпоративних клієнтів у режимі 24/7 та обробити їх протягом 4 годин.

Джерело: Мінінфраструктури