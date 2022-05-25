«Укрпошта» стала первой почтой мира, открывшей свой магазин на eBay

«Укрпочта» открыла собственное «отделение» на международной интернет-площадке eBay. Об экспансии сообщил гендиректор национального почтового оператора Игорь Смилянский и особо отметил, что «Укрпочта» стала первой почтой мира, открывшей собственный магазин на eBay.

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В двух словах о продажах марки серии «Русский военный корабль… ВСЕ!»

23 мая «Укрпочта» выпустила финальные почтовые марки серии «Русский военный корабль… ВСЕ!», за которыми по всей Украине выстраивались огромные очереди. 24 мая стартовали интернет-продажи марок и мерча на четырех площадках — Rozetka, Кasta.ua, Prom.ua и собственный онлайн-магазин «Укрпочты». С первой секунды начала продаж все четыре магазина работали с большими перебоями, однако многим удалось оформить заказ. В конце дня Игорь Смелянский сообщил, что магазины делали все возможное, чтобы выдержать мощные DDoS атаки и безумный спрос. По его словам, такой нагрузки на системы еще не было в истории украинского e-commerce. По итогам дня за день «Укрпочта» продала:

Марок — 800 тысяч +

Магнитов — 10 тысяч +

Футболок — 500+

Свитшотов — 100+

Также были собраны миллионы гривен на ВСУ (точную цифру обещают сообщить в скором времени).

Следующие 2 дня Укрпочта будет прорабатывать украинские заказы — марки продаваться в отделениях и онлайн не будут. В то же время, возможность купить марку получат зарубежные поклонники. Именно для этого «Укрпочта» вышла на eBay.

«Укрпочта» на eBay

Страница «Укрпочта» на eBay с маркой «Русский военный корабль… ВСЕ!» доступна по этой ссылке. Таким образом, спекулянты, которые перепродавали на eBay марки с огромной наценкой, будут «очень рады» этой новости.

Кроме марок, на eBay появятся также футболки и другие товары с украинской символикой — $5 по каждому заказу будет направляться в благотворительный фонд «Укрпочты» и KSE Foundation. Список товаров будет постоянно распространяться. Конечно, цены на наружных площадках будут отличаться от домашних. Так набор блоков марок F+открытка+конверт будут стоить $49,95. В стоимость включена стоимость международной доставки, а также благотворительный компонент. Также Игорь Смилянский анонсировал появление на eBay уникальных лотов от «Укрпочты» уже в скором времени.

Первые пару дней площадка будет работать в пилотном режиме, так что могут проявляться небольшие «баги», которые в компании обещают быстро исправлять.

Не плохая новость, когда магазин государственного предприятия появляется на площадке, где присутствует более 147 млн ​​активных покупателей в 190 странах.