Укрпошта в другому кварталі 2021 року заробила 118 млн грн чистого прибутку та збільшила дохід на 1 млрд грн порівняно з першим півріччям 2020 року





«Укрпошта» повідомила, що в другому кварталі 2021 року заробила 118 млн грн чистого прибутку та збільшила дохід на 1 млрд грн порівняно з першим півріччям 2020 року. Саме прибуток другого кварталу дозволив скоротити суму збитків зі 128 млн грн (результати на кінець першого кварталу 2021 року) до всього 9,8 млн грн за результатами 6 місяців 2021 року.

За результатами перших шести місяців чистий дохід Укрпошти склав 5,3 млрд грн. В порівнянні із аналогічним періодом 2020 року він збільшився на чверть – на 1 млрд грн.

Національний поштовий оператор за перше півріччя наростив обсяги та доходи по основним напрямкам бізнесу. Зокрема, майже на третину зросли обсяги доставки внутрішніх посилок по Україні і на 70% відправлення міжнародних посилок за кордон, а також через Укрпошту на 18% зросла кількість переказів. Відповідно, компанія збільшила на 48% доходи від доставки внутрішніх посилок по Україні, на майже 87% — від доставки посилок на експорт, крім того Укрпошта на близько 39% збільшила доходи по переказам.

Варто зауважити, що за перше півріччя поточного року збільшилися витрати компанії. Зокрема, розмір середньої зарплати працівників в еквіваленті повної зайнятості за звітний період склав 9 876 грн та збільшився порівняно із 6 місяцями 2020 р на 17%. При цьому витрати на оплату праці за перше півріччя 2021 року збільшилася на 19% і склали 3,1 млрд грн. Також компанія сплатила за перше півріччя 1,6 млрд грн податків, ЄСВ, зборів та обов’язкових платежів, що на 19,8% більше, ніж за 6 місяців 2020 року.

«Позитивний результат другого кварталу дозволив перекрити збитки минулого і вирівняти фінансовий стан компанії. Ми пишаємось цим результатом, бо він, перш за все, досягнутий завдяки успішній роботі багатотисячної команди Укрпошти, яка повертає довіру клієнтів та збільшує доходи шляхом збільшення обсягів бізнесу. На позитивний результат також вплинуло доведення до прийнятного рівня тарифу на доставку пенсій у квітні цього року. Ми все ще залежні від рішень держави щодо регульованих тарифів на послуги, частина з яких не переглядалась з початку 2020 року. Але попри це націлені на прибутковий рік, який дозволить нам впевнено продовжувати масштабні інвестпроєкти і виконувати обіцянки перед нашими клієнтами і працівниками», — відзначив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.

Як повідомлялося раніше, чистий дохід Укрпошти за 6 місяців 2020 р. склав майже 4,3 млрд грн.

Джерело: Укрпошта