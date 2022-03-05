Укрпошта возобновила авиасообщение в США: будет доставлять товары украинских предпринимателей в Нью-Йорк и гуманитарную помощь в Украину на обратном направлении

Укрпошта совместно с партнером – украинской авиакомпанией WindRose в рамках чартерной программы поддержки малого и среднего бизнеса возобновили доставку отправлений в США через Польшу. Чартер будет доставлять экспорт в Нью-Йорк раз в неделю, а на обратном пути будет доставлять в Украину гуманитарную помощь.

Первый рейс сообщением Варшава-Нью-Йорк запланирован на 8 марта. Укрпошта планирует, что такие рейсы для перевозки экспорта и гуманитарной помощи станут регулярными в ближайшее время.

В США DNIPRO LLC выступает консолидатором и грузовым агентом по приему всех грузов на свой склад и подготовке груза для перевозки. Гуманитарные грузы принимаются по адресу в USA: 645 West 1st Avenue, Roselle, NJ 07203. По вопросам габаритных ограничений и дополнительной информации просьба обращаться по телефонам +1 (908) 241-2190, +1 (888) 336-4776. com. Для перевозки принимаются медицинские средства и продукты питания. На всех коробках следует указывать «UkrPoshta Dnipro LLC/Humanitarian Aid».

Доставка гуманитарных грузов из Польши в Украину и к месту назначения Укрпошта осуществит за свой счет. Компания GLOBE AIR CARGO в качестве генерального агента авиакомпании WindRose (GSSA) на территории США берет на себя выполнение всех необходимых работ по организации бронирования и координации обслуживания груза в аэропорту отправления.

Мы нашли возможность поддержать тысячи украинских предпринимателей, чтобы они не остались без работы и могли доставлять свои товары на глобальные торговые площадки, в частности на Amazon и Etsy. Поскольку эти маркетплейсы присоединились к санкциям против России и заблокировали российских продавцов, я считаю правильным воспользоваться ситуацией украинским предпринимателям и предложить свои товары миру. А Укрпочта им в этом поможет. Кроме того, чартер по пути из США в Украину будет перевозить гуманитарную помощь от международного сообщества. Это продукты питания, медицинские средства. На один рейс можно скачать до 40 тонн гуманитарной помощи. Призываем фонды и организации помочь с денежными средствами для отправки гуманитарных грузов в наше государство. Украина нуждается в вашей поддержке”, — отметил генеральный директор Укрпошты Игорь Смилянский.

Доставка отправлений с территории Украины в Варшаву будет производиться наземным транспортом, предварительно они пройдут необходимое таможенное оформление на территории Украины. Укрпошта сегодня обеспечивает прием посылок по всей территории Украины, где это безопасно для работников и клиентов, и доставку по основным магистралям из областей Западной Украины, а также по магистралям из нескольких ключевых городов Украины для отправки посылок за границу.

Рейсы Варшава-Нью-Йорк будут выполняться в рамках существующей чартерной программы сотрудничества Укрпошты и WindRose, которой только в 2021 году было выполнено 96 прямых грузовых рейсов в США.

Как ранее сообщалось, Укрпошта в рамках программы поддержки украинских МСБ, продающих свои товары за границу, обратилась к основным маркетплейсам с просьбой поддержать украинских продавцов, которые из-за нападения России на Украину в условиях обстрелов и закрытого неба не могут обеспечивать своевременную обработку и отправку заказов. Etsy, eBay и Joom первыми откликнулись и уже принят ряд мер по поддержке украинских продавцов. Wish готовит пакет помощи украинским продавцам.