«Укрпошта» вводит новую услугу «Точка выдачи», которая позволяет получить посылку в тот же день

«Укрпошта» запустила новую услугу «Точка выдачи», в рамках которой отправка принимается в отделении почтовой связи и вручается получателю в этом же отделении без отправки на сортировочный центр. Услуга доступна с 25 июля во всех отделениях почтовой связи.

Поскольку отправка доступна к выдаче сразу после ее приема, до минимума сокращается время с момента оформления отправки до момента отправки получателю смс-сообщения о поступлении посылки, а также существенно снижается цена.

Например, стоимость доставки посылки весом до 2 кг по тарифу «Укрпочта Экспресс» в пределах области будет стоить 38 грн, а доставка аналогичного отправления по тарифу «Точка выдачи» — всего 15 грн.

Услуга «Точка выдачи» подойдет для тех, кому удобно передать свои отправления в ближайшем отделении, где получатели сразу и на протяжении 14 дней хранения смогут их получить. В первую очередь, такой формат выгоден предпринимателям, работающим в сфере e-commerce и осуществляющим отправку заказов клиентам в пределах своего города.