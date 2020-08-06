«Укрпошта» запустила передвижные отделения на основе Fiat Doblo в шести областях страны, к 2021 году количество ПОПС вырастет до 2000 и охватит всю Украину





«Укрпошта» провела масштабную презентацию проекта передвижных отделений для небольших населенных пунктов страны. После пилотного периода в Черниговской области проект запускают еще в шести областях, а к концу 2021 года его масштабируют на всю территорию Украины. В мероприятии приняли участие Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, министр инфраструктуры Владислав Криклий и генеральный директор Укрпочты Игоря Смелянского.

Согласно плану компании до конца 2020 года 630 авто будут обслуживать сельских жителей Черниговской, Киевской, Одесской, Херсонской, Закарпатской, Черкасской и Черновицкой областей. Полностью проект будет реализован до конца 2021 года, когда около 2000 передвижных отделений будут курсировать по всей Украине, а почтальоны получат новые смартфоны или планшеты для улучшения клиентского сервиса и оптимизации процессов отчетности.

«Сейчас Укрпошта имеет более 11 000 отделений и такого покрытия не способен обеспечить ни один банк, аптека или магазин в Украине. Передвижные отделения позволяют доезжать до самых отдаленных уголков нашей страны. Уже 2 года проект успешно функционирует в Черниговской области. Тогда компании удалось преодолеть первоначальный скепсис и показать, что изменения не даются легко, но сегодня результат говорит сам за себя. Благодарен руководству и всей команде Укрпошты за то, что своей деятельностью они приближают комфортные услуги для населения, создавая удобные и современные сервисы для каждого», — отметил глава Министерства инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

Автомобили Fiat Doblo полностью укомплектованы для комфортной работы передвижных отделений. Машины рассчитаны на трех человек и оборудованы рабочим местом для почтальона бригады. Передвижное отделение имеет тепло- и шумоизоляцию, кондиционер и печку для обогрева, чтобы почтовая команда работала комфортно при любой погоде. При этом автомобиль имеет большой изолированный багажный отсек для посылок, систему для сортировки корреспонденции, огнестойкий сейф и сумку-холодильник для доставки лекарств.

«В то время как многие банки и бизнес оставляют украинские села, Укрпошта остается надежным партнером крестьян, фермеров и местных общин. В течение последних лет мы не только сохранили нашу сеть отделений, но и обеспечили современными услугами более 1650 сел Украины, впервые в истории компьютеризировав и подключив к интернет-сети наши отделения в селах с более 2000 жителей. Пришло время предоставить современные услуги остальным селам Украины, а также создать достойные условия труда и заработные платы для работников компании. Именно поэтому мы распространим формат передвижных отделений на 7 областей, а к концу 2021 такие современные авто увидят все села и поселки нашей страны. Это успешная мировая практика и проверенный в украинских реалиях кейс, который уже хорошо зарекомендовал себя в Черниговской области. Мы также надеемся, что при поддержке Верховной Рады уже вскоре эти отделения смогут приблизить не только почтовые, но и банковские услуги для более чем 35% наших граждан, которые впервые в жизни получат возможность воспользоваться банковской картой, открыть депозит или оплатить заказ лекарств или продуктов онлайн» , — отметил Игорь Смелянский, генеральный директор Укрпочты.

Напомним, что летом 2018 года проект передвижных отделений почтовой связи (ПОПС) стартовал в Черниговской области. Жители маленьких сел и поселков получили доступ к полному спектру услуг Укрпошты в точке присутствия (помещении, где предоставляет услуги начальник отделения или почтальон села) или передвижное отделение приезжает непосредственно к их домам. Новый формат также позволяет сотрудникам Укрпочты работать в более комфортных условиях на полную ставку и зарабатывать на 70% больше.

Весной 10 апреля 2020 года «Укрпошта» подписала договор финансового лизинга с ПУМБ о закупке 500 автомобилей Fiat Doblo Maxi для передвижных отделений стоимостью почти 8,5 млн евро. В тендере по закупке автомобилей для передвижного отделения на Prozorro приняли участие четыре участника, которые предложили три модели машин. Победителем стал Fiat Doblo Cargo Maxi с ценой 16,900 евро, которая включает сборку, дополнительное оборудование, брендирование и техническое обслуживание в течение трех лет, при этом цена базовой модели на 25% дешевле, чем стоимость в автосалоне.

Источник: Укрпошта