Укртелеком відзвітував про зростання доходу на 7% — він перевищив 5 млрд грн за 9 місяців 2021 року
Укртелеком опублікував фінансовий звіт за підсумками 9 місяців 2021 року.
- Загальний дохід Укртелекому за підзвітний період склав понад 5 млрд грн — на 7% більше, ніж рік тому. При цьому показник EBITDA збільшився на 17% та сягнув 1,6 млрд грн. Маржа EBITDA зросла на 2,7 пп — до 31%.
- Надходження від надання послуг інтернету та передачі даних склали майже 1,63 млрд грн — на 5% більше, ніж рік тому. Дохід від надання інтернет-послуг приватним користувачам збільшився до 1,16 млрд грн, а дохід від бізнес-сегменту збільшився до 473 млн грн.
- Доходи від фіксованої телефонії склали майже 1,4 млрд грн: 915 млн грн у масовому сегменті й понад 482 млн грн у корпоративному сегменті.
- Загалом кількість користувачів оптичного інтернету від Укртелекому за рік зросла майже на 70%, до понад 230 тисяч.
- Капітальні інвестиції за 9 місяців 2021 року збільшилися на 20% і склали майже 580 млн грн.
- Укртелеком продовжує перерозподіляти ресурси, які вивільняються у ході модернізації та більше не використовуються у виробничій діяльності. Найбільш перспективний напрямок — комерційна оренда незадіяних приміщень — демонструє регулярне зростання доходів. За 9 місяців цього року вони сягнули 321 млн грн, що на 36% більше, ніж рік тому.
- За звітний період Укртелеком сплатив майже 1,4 млрд грн податків до бюджетів усіх рівнів.
- Також Укртелеком продовжує активно розвивати свою оптичну інфраструктуру, реалізуючи низку проєктів, у тому числі з міжнародними партнерами. Для підключення до сучасного інтернету сотень населених пунктів за 9 місяців цього року прокладено понад 8 тисяч кілометрів оптичного кабелю.
- У цьому році Укртелеком під’єднав до оптики 330 освітніх та 240 медичних закладів, а також об’єкти 26 територіальних громад. На сьогодні оптичним інтернетом від Укртелекому вже користуються майже 400 територіальних громад, 930 медичних і 1335 освітніх закладів.
«Укртелеком» інвестує 12 млн євро в розширення мережі оптичного інтернету в Україні — за три роки підключать 300 населених пунктів, де мешкає 1,3 млн осіб