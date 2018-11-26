«Укртелеком» заявил о полной готовности к военному положению и передаче контроля над сетями государству в случае такой необходимости

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В 16:00 начнется экстренное заседание Верховной Рады Украины, где депутаты должны обсудить введение военного положения в связи с недавним актом агрессии РФ в Керченском проливе. По предварительным данным, он будет введен на 60 суток и не должен ограничить конституционные права и свободы граждан, но точно будет ясно только после публикации указа президента, которого пока нет.

Одним из пунктов ЗУ «Про правовий режим воєнного стану» прописаны условия, касающиеся телеком-рынка. Так вот уже сейчас ПАО «Укртелеком» сообщило о готовности ко введению военного положения вне зависимости о того, каким оно будет. Соответствующий комментарий агентству «Интерфакс-Украина» дал директор по корпоративным коммуникациям национального оператора фиксированной связи Михаил Шуранов.

«При введении военного положения и при наличии такой необходимости сети операторов связи поступают в управление специального штаба — Национального центра управления сетями, организованного Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины. «Укртелеком» ранее, в том числе и в этом году, успешно принимал участие в учебно-тренировочных мероприятиях такого рода, проводя соответствующие действия», – приводит источник слова топ-менеджера компании.

В «Укртелекоме» также заявили, что сейчас обслуживание клиентов осуществляется в штатном режиме, уточнив, что конкретно говорить об изменениях можно будет только после публикации окончательного текста правительственного решения о введении военного положения.

Шуранов также подчеркнул, что в преддверии военного времени особое внимание органов правопорядка должно быть обращено на кражи и повреждения линий связи.

«В этом году уже было порядка 20 тысяч таких случаев, в том числе и на магистральных каналах связи. Это необходимо пресечь», — заявил М.Шуранов.

Источник: «Интерфакс-Украина»