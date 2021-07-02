«Укрзалізниця» придбає 130 нових вантажних електротягів від французької компанії Alstom на сумму 880 млн євро
Верховна Рада України ратифікувала Рамкову угоду між Урядом України та Урядом Французької Республіки щодо офіційної підтримки оновлення парку вантажних електричних локомотивів АТ «Укрзалізниця».
У рамках угоди передбачається постачання 130 вантажних електротягів компанії «Alstom», з них 80 — двосистемні, і ще 50 — односистемні. Загальна сума контракту 882,5 млн євро, з них 85% (750 млн євро) — це кредитні кошти Уряду Французької Республіки. Термін кредиту — 10 років.
Придбання двосистемних електротягів зумовлено тим, що мережа Укрзалізниці має різні системи електричного струму. Тому часто для перевезення вантажів з однієї частини України в іншу постає проблема із заміною локомотивів. Це призводить до збільшення термінів доставки вантажів та зумовлює додаткові витрати. Двосистемні електротяги допомагають розв’язати цю проблему.
«В Україні наразі катастрофічна ситуація з електротягами. Більшість з них вироблені у проміжку 60-80-х років минулого століття, ступінь зносу — майже 90%. Це призвело до того, що сам парк електротягів наповнений лише на 60% від загальної потреби.
Ця угода — один із перших кроків до реального, а не косметичного оновлення парку вантажних локомотивів. Наголошу, що ми отримали тут дуже вигідні для себе кредитні умови.
У цілому ми зараз спостерігаємо значне зацікавлення в подібних проектах від інвесторів з Німеччини, Швейцарії, Франції та Південної Кореї. Український залізничний ринок зростає – і це шанс для міжнародної співпраці на максимально комфортних умовах», — розповідає Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.
У рамках угоди передбачається локалізація виробництва в Україні на рівні 35%, що планується закріпити у комерційному контракті. Також не менш важливим є локалізоване обслуговування українськими компаніями та навчання працівників Укрзалізниці. Тобто значна частина коштів проекту буде залишена в Україні.
Джерело: Міністерство інфраструктури України