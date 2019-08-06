Умные часы Fossil Gen 5 позволяют пользователям iPhone принимать звонки





Компания Fossil анонсировала новые умные часы пятого поколения, получившие соответствующее название Gen 5. Это первые часы на Wear OS, которые позволяют принимать звонки с iPhone посредством сопряжения через Bluetooth. Ранее такая функция была доступна только для Android-устройств, тогда как владельцы смартфонов Apple получали лишь уведомление о входящем звонке.

Заявленная функция, к сожалению, будет отсутствовать на момент выхода гаджета, но производитель обещает добавить её в виде проприетарного приложения вместе с обновлением осенью этого года. Отдельное внимание было уделено увеличению срока службы батареи. Новые режимы позволяют часам работать в течение нескольких дней без подзарядки, при этом функции уведомления о различных событиях и мониторинга сердечного ритма остаются активными.

Есть режим «Только время», который может быть включен, когда гаджет полностью разряжен. В этом случае все функции часов перестают работать, а на экране отображается только текущее время. К сожалению, подробностей о том, сколько устройство способно проработать в данном режиме, производитель не предоставил.

Сердцем Fossil Gen 5 является чип Qualcomm Snapdragon 3100, который, как утверждается, улучшает время автономной работы и общую производительность устройств на Wear OS. Компания предложит покупателям целых шесть вариантов часов. В трёх из них под общим названием «Julianna HR» предусмотрено золотое кольцо вокруг циферблата. Остальные получат название «Carlyle HR» и будут выглядеть не так эффектно.

Оснащение всех моделей идентичные. Это 1,28-дюймовый AMOLED-экран, 1 ГБ оперативной и 8 ГБ встроенной памяти, NFC для бесконтактных платежей через Google Pay, GPS, датчик ЧСС и динамик. Размеры корпуса часов составляют 44 мм, толщина – 12 мм. Fossil Gen 5 защищены от влаги и способны выдержать погружение на глубину до 30 м. Их стоимость составляет $295.

Источник: The Verge