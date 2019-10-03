Умные часы Garmin MARQ Commander получили «скрытый» режим, кнопку для удаления данных и ценник $1950





Модельный ряд умных часов Garmin пополнился новым устройством под названием MARQ Commander. Новинка оснащена 1,2-дюймовым сенсорным дисплеем с разрешением 240×240 точек, защищённым от внешних воздействий сапфировым кристаллом. Корпус выполнен из титана и содержит специальное покрытие.

Часы могут комплектоваться ремешками из нейлона или силикона. Оба варианта имеют дизайн жаккардового плетения и подходят для запястий с окружностью от 135 до 213 мм. Ёмкость комплектного аккумулятора пока не разглашается. Однако известно, что он обеспечивает до 12 дней автономной работы при выключенном модуле GPS. Помимо GPS в часах также доступны компас, барометр, акселерометр и термометр. Устройство содержит 32 ГБ встроенной памяти для хранения музыки и автономных карт.

Умные часы Garmin MARQ Commander способны отслеживать количество пройденных шагов, сожжённых калорий, пройденную дистанцию. Поддерживается возможность синхронизации со смартфонами, работающими под управлением Android и iOS. Это всё типично и для множества других умных часов. Отличием данной модели является специальный «скрытый» режим, при активации которого отключаются беспроводные соединения, прекращается сбор и передача геолокационной информации. Кроме того, имеется кнопка для очистки пользовательских данных.

Цена умных часов Garmin MARQ Commander установлена на значении $1950.

Источник: gizmochina