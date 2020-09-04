Умные часы Honor Watch GS Pro обладают автономностью 25 дней и стоят €250





В рамках бренда Honor анонсирована пара новых умных часов Watch GS Pro и Watch ES. Первая из новинок отличается длительным временем автономной работы.

Умные часы Honor Watch GS Pro содержат круглый 1,39-дюймовый AMOLED дисплей. Устройство выполнено в прочном корпусе и прошло 14 тестов на соответствие требованиям сертификации 810G. Помимо базового отслеживания физической активности в этой модели реализованы и различные спортивные режимы, в том числе занятия зимними видами спорта. В новинке доступен сенсор сердечного ритма, который может работать в режиме 24/7, сенсор для определения показателя SpO2 и модуль GPS. При этом поддерживается отслеживание GPS, чтобы показать обратный маршрут, если пользователь заблудился. Дополнительно сообщается о хранилище, достаточном для локального хранения около 500 музыкальных композиций. Среди прочих функций упоминаются автоматическое обновление прогноза погоды, отслеживание циклов сна, удалённое управление камерой совместимых смартфонов. Встроенная в часы батарея обеспечивает до 25 дней автономной работы при обычном режиме использования. «Режим тренировки на открытом воздухе» снижает автономность до 100 часов. При постоянном использовании модуля GPS продолжительность автономной работы составляет 48 часов. Полная зарядка батареи занимает около 2 часов. Умные часы Honor Watch GS Pro поступят в продажу в странах Европы с 7 сентября по рекомендованной розничной цене €250.

Также пользователям предлагается и более доступная модель Honor Watch ES, которая размывает грань между умными часами и фитнес-трекером. Устройство оснащено 1,64-дюймовым постоянно активным AMOLED дисплеем с разрешением 456×280 точек (плотность размещения пикселей 326 ppi). В новинке реализовано большое количество режимов тренировки (95 режимов – от бега до занятий водными видами спорта). При этом в автоматическом режиме распознаются не только ходьба или бег, но также и занятия на гребном или эллиптическом тренажёрах. Кроме того, в часах доступны анимированные тренировки, которые помогают использовать «промежутки времени» во благо для здоровья. Например, когда пользователь ожидает прибытия нужного транспорта или предстоящую встречу, он может сделать короткую 3-минутную тренировку. В часах доступны 44 отдельных анимации, которые научат пользователя поддерживать форму. Дополнительно эта модель может отслеживать сердечный ритм в режиме 24/7, уровень насыщения крови кислородом, фазы сна, уровень стресса, менструальный цикл. В данном случае автономность заявлена на уровне 10 дней. Умные часы Honor Watch ES также можно будет купить в Европе с 7 сентября, а их цена заявлена на уровне €100.

Источник: Engadget