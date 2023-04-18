Комплименты вместо лишних килограммов. Умные весы Withings получили режим «закрытые глаза» – для очень впечатлительных клиентов

Смарт-весы Withings предлагают новый режим, заменяющий показатели веса мотивационными сообщениями, подсчетом шагов, прогнозом погоды или показателем качества воздуха.
В компании говорят, что функция будет полезна людям, которые хотят следить за собственным здоровьем, но склонны к неупорядоченному питанию и легко отчаиваются во время набора лишних килограммов; для клиентов, желающих сосредоточиться на других измерениях прогресса, таких как увеличение мышечной массы; или тех, кто хочет оставить данные конфиденциальными и доступными исключительно в приложении.
Подобные функции можно найти и у других производителей электронных весов – например QardioBase 2 заменял цифры смайликом, указывающим на прогресс в достижении целей похудения. Однако обновление Withings несколько масштабнее и не привязано исключительно к контролю веса.
В линейке Withings представлены базовые смарт-весы Body Comp за $199,95 и Body Scan за $399,95. Новые под названием Body Smart – более доступные ($99,95) и, как и все остальные модели, способны отслеживать частоту сердечных сокращений и использовать анализ биоэлектрического сопротивления (BIA) для измерения состава тела. По сути, весы посылают небольшой электрический сигнал через стопы для измерения количества жира, в том числе и висцерального, мышечной массы и воды в организме.
В дополнение к типичным показателям, Body Smart также представляет уровень базального метаболизма (количество калорий, необходимых для поддержания нормального функционирования организма) и метаболический возраст (количество калорий, необходимое вашему телу для функционирования в состоянии покоя). Функции не будут доступны при запуске, а появятся через беспроводное обновление в мае вместе с режимом контроля беременности.
Новые весы получили цветной экран по сравнению с черно-белым дисплеем, который был на предыдущих моделях. Что касается срока службы батареи, Withings говорит, что весы будут работать от трех батареек ААА до 15 месяцев.
Body Smart доступны для покупки в США уже сейчас и поставляются в черном или белом цвете.
Источник: The Verge