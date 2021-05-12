Универсальный стандарт для устройств умного дома Project CHIP переименован в Matter





Стандарт подключения к сетям систем умного дома Project Connected Home over IP (Project CHIP) переименован в Matter. Соответствующее решения приняла организация Connectivity Standards Alliance, включающая более сотни производителей устройств, в том числе таких гигантов, как Apple, Amazon, Google и Samsung.

Эти компании объединились для работы над Project CHIP в 2019 году в надежде создать открытый стандарт для умного дома, который объединит в общую экосистему все их разрозненные устройства. Теперь стандарт будет называться Matter. По задумке участников Connectivity Standards Alliance, новый стандарт призван облегчить интеграцию и взаимодействие устройств умного дома. Потребителю будет достаточно купить любое устройство с поддержкой Matter, после чего владелец сможет легко подключить его к существующей домашней сети и использовать гаджет посредством голосового ассистента по собственному выбору. При запуске Matter будет поддерживать Alexa, Google Assistant, Siri, а также протоколы Ethernet, Wi-Fi, Thread и Bluetooth LE. Таким образом, отметка Matter будет своеобразным знаком того, что потребители смогут легко интегрировать устройство в свою сеть, не обладая специальными знаниями и навыками.

Первые устройства с логотипом Matter поступят в продажу в конце 2021 года. Они будут выпускаться как большими, так и маленькими компаниями. Пионерами должны выступить Amazon, Google и Nanoleaf. Когда в прошлом месяце Apple анонсировала новую приставку Apple TV 4K, она заявила, что устройство будет поддерживать как Thread, так и Project CHIP. Также можно ожидать, что с брендированием Matter будет выпускать большой перечень решений умного дома – от умных лампочек до термостатов и устройств обеспечения безопасности.

Источник: Engadget