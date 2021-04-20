Apple представил новое поколение медиаприставки Apple TV 4K с процессором A12 Bionic и обновленным пультом ДУ





Сегодня в рамках презентации Spring Loaded компания Apple представила новое поколение медиаприставки Apple TV 4K, которая пришла на замену одноименной модели, представленной еще в 2017 году. Также был обновлен пульт дистанционного управления Siri Remote.

В основе обновленной модели лежит более мощный процессор Apple A12 Bionic, который обеспечивает воспроизведение контента в разрешении 4K с поддержкой High Frame Rate HDR (High Dynamic Range) и Dolby Vision с частотой обновления 60 fps. Благодаря функции цветокоррекции, которая использует сенсоры смартфона iPhone, медиаприставка обеспечивает более точную и корректную передачу цветов и уровня контраста.

Новый пульт Siri Remote получил не только шесть привычных кнопок, но и новый элемент управления — кликпад в стиле iPod, который предлагает кнопки для нажатий и сенсорную поверхность для свайпов, что обеспечивает более точную навигацию по пунктам меню. Вдобавок внешняя часть кликпада поддерживает интуитивно понятные «круговые» жесты (jog control). В пульте также появилась новая кнопка питания, которая способна отключать/включать питание телевизора, то есть для использования приставки теперь не нужно даже брать в руки пульт телевизора.

Используя голосовой помщник Siri, «встроенный» в пульт, пользователь может искать сериалы и фильмы в стриминговых сервисах, управлять аксессуарами умного дома, проверять текущие погодные условия и спортивные результаты. Siri уже работает с Apple TV в Австрии, Ирланди и Новой Зеландии, в скором времени к этому перечню присоединяться еще 13 стран и регионов.

Работает медиаприставка Apple TV 4K под управлением операционной системы tvOS, которая поддерживает все фирменные сервисы компании, включая Apple TV+, Apple Music, Apple Fitness+, Apple Arcade и AirPlay.

Новое поколение Apple TV 4K будет доступно к покупке начиная с 30 апреля 2021 года по цене $179 за версию с 32 ГБ памяти и $199 за 64 ГБ памяти. Новый пульт Siri Remote отдельно обойдется в $59, он полностью совместим с Apple TV 4K и Apple TV HD предыдущего поколения. Также можно будет приобрести более доступная версия медиаприставки Apple TV HD с новым пультом Siri Remote по цене $149.

Источник: Apple