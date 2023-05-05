Новости Украина 05.05.2023 в 18:16

«Услышим каждого»: украинцы через Фонд «Повернись живим» задонатили на мобильную станцию разведки для ГУР стоимостью более 41 млн грн

Вадим Карпусь

Автор новостей

Благодаря пожертвованиям украинцев Фонд «Повернись живим» смог закупить для ГУР МО новую мобильную станцию разведки. Ее стоимость составляет более 41 млн грн.

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Мобильная станция разведки – уникальный технический комплекс, который поможет бойцам отрядов специального назначения быстро обнаруживать врага и получать о нем еще больше информации.

«Теперь мы услышим каждого. И каждый получит то, чего заслуживает», — заявил начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов.

Из соображений безопасности, этот проект около года держали в тайне. И вместо того, чтобы публично аккумулировать для него средства, приобретение оборудования для разведчиков совершили с общих счетов Фонда «Повернись живим».

«Просто вдумайтесь: более $1 000 000, разовый платеж, секретная закупка и только один из десятков тысяч результатов нашей совместной работы», – рассказали в Фонде «Повернись живим».

Учитывая вышесказанное, Фонд призывает и дальше активно и регулярно донатить ради совместной Победы!


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