Утечка раскрыла дизайн и некоторые функции умных часов Fitbit Versa 3 и Fitbit Sense





Благодаря утечке изображений умных часов Fitbit Versa 3 и Sense у нас появилась возможность ознакомиться с дизайном и некоторыми функциями этих устройств ещё до их официальной презентации.

Судя по всему, новые умные часы Fitbit Versa 3 и Sense больше не будут иметь физических кнопок. Вместо этого на боковой грани имеется выемка, которая, похоже, представляет собой чувствительную к давлению «индуктивную кнопку». Впервые така кнопка появилась на модели Fitbit Charge 3 ещё в 2018 году. Versa 3 также имеет значки (на задней стороне), которые указывают на поддержку функции голосового управления, определения местоположения через GPS. Также упоминается водонепроницаемость 50M. Предыдущая модель Versa 2 была представлена в сентябре прошлого года, её рекомендованная розничная цена составляла $199,99.

Fitbit Sense представляет собой новую модель умных часов. Сведений об этом устройстве пока что мало. Отличия Sense от Versa 3 могут заключаться в функциях отслеживания сердечного ритма. Учитывая наличие значка в виде сердца (на задней стороне), можно предположить, что модель Fitbit Sense поддерживает возможность построения электрокардиограммы, аналогично Apple Watch.

Источник: The Verge