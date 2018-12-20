В 2018 году Киберполиция Украины раскрыла тысячу преступлений в сфере кибербезопасности

Нажмите, чтобы поделиться в Telegram (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться записями на Pocket (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на LinkedIn (Открывается в новом окне)

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на Twitter (Открывается в новом окне)

Сегодня, 20 декабря, во время итогового годового отчета, глава Национальной полиции Украины Сергей Князев высоко оценил работу Департамента киберполиции в 2018 году и рассказал об основных результатах их работы за год.

«В этом году подразделением выявлено около 6 тысяч преступлений, совершенных в сфере использования высоких информационных технологий. Из них почти тысяча — преступления, совершенные в сфере кибербезопасности», — сообщил Сергей Князев.

Он добавил, что среди успешных операций — задержание организатора бот-сети Avalanche, разоблачение участника международной хакерской группировки Cobalt, участие в прекращении деятельности международной хакерской группы FIN7 и т.д.

По словам Сергея Князева, Национальная полиция продолжает налаживать тесные связи с правоохранительными органами всего мира. Так, в течение года были подписаны договоры о взаимодействии в сфере борьбы с киберпреступностью с полицией Австралии, Сингапура, Катара и еще ряда стран. Следовательно, у украинской киберполиции уже есть наработки и успешные результаты международного сотрудничества.

«В рамках международного сотрудничества разоблачены 8 транснациональных хакерских группировок и принято участие в более 30 международных операциях», — отметил глава Нацполиции.

Сергей Князев отметил также работу подразделения, направленную на предупреждение совершения преступлений, которые могли значительно повлиять на работу госорганов и жизни украинцев. Так, в течение года было предотвращено распространение 4 массовых кибератак на территории Украины.

Во время презентации итогового годового отчета, Сергей Князев также сообщил, что в 2018 году Нацполиция обработала 8 млн обращений украинцев (это вдвое больше, чем пять лет назад), что свидетельствует о росте доверия граждан к работе правоохранителей.

Источник: Нацполиция