В 2018 году магазин приложений Apple App Store принёс на 88% больше дохода, чем Google Play, но его темпы роста ниже

В то время как на рынке смартфонов намечаются признаки затяжного снижения продаж, некоторые сферы мобильной отрасли продолжают демонстрировать стабильный рост. В данном случае речь идёт о продажах в магазинах контента для мобильных устройств.

По данным Sensor Tower, расходы на мобильные приложения на глобальном рынке в 2018 году увеличились на 22,7% по сравнению с предыдущим годом. Совокупный доход, сгенерированный магазинами приложений App Store и Google Play в 2018 году составил $71,3 млрд. При этом платформа iOS остаётся более выгодной с точки зрения цифровой дистрибуции, хотя платформа Android демонстрирует преимущество в показателе количества загруженных приложений.

На протяжении 2018 года магазин Apple App Store сгенерировал доход в сумме $46,6 млрд, что на 88% превышает показатель магазина Google Play ($24,8). Однако Google Play демонстрирует более высокие темпы роста – 27,3% против 20,4% у App Store. Google Play опережает App Store и в показателе количества первичных установок приложений – на 160%. Однако большинство из 75,7 млрд загрузок приложений на Android приходится на бесплатные проекты. Темп роста показателя установленных приложений в Google Play тоже выше, чем у App Store – 13% против 6,6%. Однако нужно отметить, что темпы роста доходов и загрузок приложений в 2018 году оказались ниже, чем в предыдущем году.

Если же учитывать доходы от мобильных игр, то отрыв App Store от Google Play постепенно сокращается. В 2018 году это превышение составляет 77%, хотя годом ранее было зафиксировано превышение на уровне 82%. При этом темпы роста у Google Play снова оказались выше, чем у App Store – 24,2% против 10%.

Источник: phonearena