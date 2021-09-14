В 2022 році у Харкові почнуть виробляти вакцину CoronaVac проти коронавіруса COVID-19





Харківське підприємство «Лекхім» наступного року планує запустити виробництво вакцин у наповнених шприцах — в тому числі і вакцин проти COVID-19. Про це стало відомо на зустрічі колективу «Лекхіма» з секретарем Харківської міської ради Ігорем Тереховим.

«Це дуже важливий проєкт. Ми не знаємо, якою буде ситуація за місяць або два з пандемією. І те, що харківське підприємство збирається випускати вакцину і вкласти у виробництво приблизно 25-30 млн євро, — це дуже добре», — заявив Ігор Терехов.

Секретар міськради також зазначив, що влада Харкова зараз робить все можливе для того, щоб підготуватися до вірогідної ​​нової хвилі коронавіруса — закуповуються препарати, необхідне медичне обладнання, кисневі станції.

У Харкові вироблятиметься вакцина «CoronaVac», створена китайською компанією «Sinovac Biotech». У 2021 році група «Лекхім» стала офіційним постачальником цієї вакцини в Україні.

Зазначимо, що група «Лекхім» існує з 1992 року. Через рік після початку роботи «Лекхім» першою в Україні організувала промисловий випуск препаратів у формі супозиторіїв, а у 2000 році почала виробляти препарати в таблетках.

Сьогодні група «Лекхім» виробляє більше 200 найменувань лікарських препаратів, які продаються в аптеках Харкова, України і експортуються в 35 країн світу. Щорічно група реєструє близько 10 нових препаратів.

Джерело: Харківська міськрада