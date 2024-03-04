В 2023 году каждый пятый новый автомобиль в мире было электрическим, что сдержало спрос на нефть, — IEA

Без электромобилей, солнечной, ветровой и атомной энергетики глобальный рост выбросов за последние пять лет был бы втрое больше, свидетельствует анализ Международного энергетического агентства (IEA). В 2023 году каждое пятое новое авто в мире было электрическим, что также сдержало спрос на нефть.

Новые выводы следуют из ежегодного обновление данных о глобальных выбросах CO2, связанных с энергетикой, и только что выпущенного первое издание новой серии «Мониторинга рынка чистой энергии», который отслеживает внедрение «чистой» энергии и широко очерчивает последствия для мировых энергетических рынков.

Возобновляемые источники энергии сдержали рост выбросов в 2023 году

Плохая новость, что выбросы, связанные с энергетикой, выросли в 2023 году. Но хорошая в том, что благодаря дальнейшему распространению технологий чистой энергии глобальные выбросы, связанные с энергетикой, выросли не так сильно, как в 2022 году, даже несмотря на то, что общий рост спроса на энергию ускорился, передает Electrek.

В 2023 году выбросы выросли на 410 млн тонн, или на 1,1%, по сравнению с ростом на 490 млн тонн годом ранее, и достигли рекордного уровня в 37,4 млрд тонн.

Исключительный дефицит гидроэнергии из-за экстремальных засух в США, Китае и нескольких других странах вызвал более 40% роста выбросов в 2023 году, поскольку страны обратились к ископаемым видам топлива, чтобы заполнить этот пробел. Если бы не необычно низкий уровень производства гидроэнергии, глобальные выбросы от производства электроэнергии снизились бы в 2023 году, что сделало бы общий рост выбросов, связанных с энергетикой, значительно меньше.

В 2023 году в странах с развитой экономикой наблюдалось рекордное падение выбросов, даже несмотря на рост ВВП. Их выбросы упали до 50-летнего минимума, а спрос на уголь снизился до уровня начала 1900-х годов.

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Сокращение выбросов в странах с развитой экономикой произошло благодаря сочетанию мощного развития возобновляемых источников энергии, перехода с угля на газ, повышению энергоэффективности и более мягкому промышленному производству.

Прошлый год стал первым, когда по меньшей мере половина производства электроэнергии в развитых странах пришлась на такие источники с низким уровнем выбросов, как возобновляемые источники энергии и атомная энергетика.

Влияние чистой энергетики за последние 5 лет

С 2019 по 2023 год рост чистой энергетики был вдвое больше, чем рост использования ископаемых видов топлива. Новый анализ показывает, что развертывание чистой энергетики за последние пять лет существенно ограничило рост спроса на ископаемое топливо, заложив основу для ускорения перехода от него в этом десятилетии.

Развертывание ветровой и солнечной энергетики в электроэнергетических системах по всему миру с 2019 года является достаточным для того, чтобы избежать годового потребления угля, эквивалентного годовому потреблению электроэнергии в Индии и Индонезии вместе взятых, и снизить годовой спрос на природный газ на величину, эквивалентную довоенному экспорту природного газа из России в страны ЕС.

Все большее количество электромобилей на дорогах, на которые приходится каждая пятая продажа новых автомобилей в мире в 2023 году, также сыграло значительную роль в удержании спроса на нефть (с точки зрения энергоемкости) от роста выше допандемического уровня.

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