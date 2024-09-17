Новости Софт 17.09.2024 в 17:19 comment views icon

В Android появится синхронизация уведомлений между различными устройствами пользователя

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Вадим Карпусь

Автор новостей

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Похоже, Google работает над тем, чтобы наконец синхронизировать уведомления на всех устройствах в своей экосистеме. Это следует из слов Мишала Рахмана из Android Authority. Он обнаружил ссылку на код новой возможности «синхронизировать между устройствами» в бета-версии Android 15.

Фрагмент кода, очевидно, расположен в Настройках в разделе «Оповещения». Он находится между «конфиденциальными уведомлениями» и новой опцией «приостановки уведомлений», которую Рахман обнаружил на прошлой неделе.

В Android з’явиться синхронізація сповіщень між різними пристроями користувача

Как отмечает Рахман, пока функции синхронизации уведомлений Android нет. Когда она полноценно заработает, если вы отклоните уведомление на Android-планшете, то же уведомление появится позже на вашем телефоне. Вероятно, это нововведение будет полезным для большинства пользователей.

Судя по размещению кода синхронизации, новая функция будет реализована для всей экосистемы Android, а не только для устройств Pixel. Такое мнение высказал Мишал Рахман. Но пока что из-за отсутствия сопроводительного описания однозначно утверждать этого нельзя.

Источник: The Verge

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