В Австралии запускают «подводное такси» scUber, с помощью которого можно будет исследовать Большой барьерный риф на субмарине [видео]

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Компания Uber запустила в Австралии необычное такси scUber, которое позволит всем желающим исследовать подводную жизнь Большого барьерного рифа.

Заказать подводную прогулку можно непосредственно в приложении Uber. Сначала за заказчиком приедет автомобиль, который привезет его к побережью. Затем в зависимости от локации, он будет доставлен к Большому барьерному рифу на вертолете или специальном прогулочном судне.

Далее заказчика ждет погружение на специальной субмарине scUber, которое не требует навыков подводного плавания или наличия оборудования для ныряния. Подводная прогулка продлится час, после чего пользователя доставят на то же место, с которого стартовало данное приключение.

Теперь о грустном — услуга scUber стоит $3,000, количество мест ограничено, а воспользоваться ей можно будет только в период с 27 мая по 18 июня 2019 года. Чтобы отпраздновать запуск услуги, Uber разыграет по две бесплатных поездки среди граждан США, Канады, Великобритании, Франции, Новой Зеландии и Австралии.

Напомним, что в прошлом году Uber запустил в Киеве услугу UberBOAT, в рамках которой киевляне могли заказать прогулку на яхте по Днепру продолжительностью до 45 минут.

Источник: Uber