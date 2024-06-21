Австралия испытала свое первое лазерное оружие, которое способно сбивать дроны с высокой точностью. Соответствующие испытания прошли в мае на одном из армейских полигонов.

По данным Сил обороны Австралии (ADF), портативный высокоэнергетический лазер Fractl может отслеживать предметы размером с монету 10 центов, движущиеся на расстоянии 1 км со скоростью 100 км/ч. Система обладает достаточной мощностью, чтобы прожечь сталь. Fractl считалась самым мощным в мире портативным высокоэнергетическим лазером.

Это лазерное оружие является основной частью усилий ADF по развитию своего арсенала противодействия беспилотным летательным аппаратам. Компактную систему, которая по размерам похожа на чемодан, разработала компания AIM Defence из Мельбурна. Компания утверждает, что в ее лазере Fractl используется самая совершенная в мире система отслеживания и оптики, которая обеспечивает точность поражения БПЛА. Лазерный луч может нацелиться на критические компоненты дрона, такие как ротор, проводка и камера.

«Вы нажимаете кнопку, чтобы отследить беспилотник, и компьютер берет на себя работу, затем вы нажимаете другую кнопку, чтобы «нажать на курок», как в видеоигре», — сказал капрал Патрик Фланаган из ADF.

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С помощью указательного пальца оператор может быстро переключать прицел между компонентами дрона. Чтобы вывести камеру из строя, понадобятся считанные секунды, а чтобы вывести из строя ротор — 2-3 секунды.

Система разработана с целью интеграции в существующие структуры. Fractl легко разворачивается, предлагает варианты питания от аккумулятора и источника переменного тока. Весь готовый к эксплуатации блок весит 50 кг, что делает его портативным и простым в использовании в различных рабочих сценариях. AIM утверждает, что размеры и вес Fractl составляют одну десятую от габаритов и веса других лазерных систем, доступных на рынке. Также отмечается, что это одно из самых экономически эффективных решений для защиты от беспилотников.

Источник: interestingengineering

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