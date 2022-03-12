В беларуси арестован один из ведущих редакторов Wikipedia за «распространение фейковой антироссийской информации»

Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Беларуси (ГУБОПК) задержало известного редактора Wikipedia Марка Бернштейна. Арест произошел после того, как личная информация Бернштейна была опубликована в общедоступном Telegram-канале ГУБОПК. Бернштейн входит в число 50 лучших редакторов русскоязычной Wikipedia.

Отмечается, что информация о Бернштейне, включая его профили социальных сетях, никнейм в Wikipedia и место работы, была опубликована на канале ГУБОПК в мессенджере. В канале также опубликовали видео ареста Бернштейна, его фотография и личные данные. При этом Бернштейна обвиняют в «распространении фейковой антироссийской информации». С тех пор канал стал приватным.

Берштейна обвинили в редактировании статей Wikipedia о вторжении россии в Украину. Однако конкретный пункт обвинения не указывается. В журнале активности предполагаемого аккаунта Wikimedia Бернштейна видно, что он внёс более 200 тыс. правок в статьи русскоязычной Wikipedia. В настоящее время его учётная запись обозначается как «заблокированная на неопределённый срок».

В Telegram-канале Russian Wikipedia пользователям в беларуси и россии посоветовали скрывать личные данные и редактировать статьи о войне только с других аккаунтов.

Источник: The Verge