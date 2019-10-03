В бета-версии iOS 13.2 найдено упоминание наушников Apple AirPods с шумоподавлением





Как ожидается, следующая версия беспроводных наушников Apple AirPods получит поддержку функции шумоподавления. И в новой бета-версии iOS 13.2 обнаружено упоминание этих наушников, а также их изображение. Правда, это изображение является всего лишь монохромной 2D иконкой, но всё равно, оно позволяет понять, что устройство получит обновлённый дизайн.

Похоже, что у шумоподавляющих AirPods есть традиционные ушные насадки, предназначенные для лучшей посадки в ушах. Это отличие от первых двух моделей, которые просто лежат в ушах и пропускают много окружающего шума. В бета-версии iOS 13.2 также содержится упоминание «режима сосредоточенности», который можно включать или выключать. Вероятно, это название в Apple решили использовать для своей функции шумоподавления.

С учётом появления упоминаний наушников шумоподавлением в бета-версии iOS 13.2, можно ожидать, что их анонс состоится во время следующего мероприятия Apple, которое запланировано на конец этого месяца. Одновременно ожидается презентация новых планшетов iPad Pro и 16-дюймовых ноутбуков MacBook.

Источник: The Verge