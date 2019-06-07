В ближайшие месяцы Huami выпустит более 10 моделей новых умных часов AMAZFIT по цене от $43 до $289





Компания Huami, выпускающая умные часы серии AMAZFIT, сообщила о своих планах вывести на рынок более 10 новых моделей носимых устройств на протяжении нескольких ближайших месяцев.

Huami пока не торопится делиться подробностями по каждой модели, но уверяет, что устройства ориентированы на широкую аудиторию. Новые умные часы AMAZFIT будут предлагаться в ценовом диапазоне от $43 до $289. Презентация первой новинки ожидается уже на следующей неделе. Это будет наиболее продвинутая модель среди всех грядущих устройств. Она выполнена на базе чипсета Snapdragon Wear 3100, поддерживает стандарт eSIM и оценивается в $289.

Немного ранее также были анонсированы модели AMAZFIT Verge Lite и AMAZFIT Bip Lite, которые являются более доступными версиями Verge и Lite, соответственно. Эти новые умные часы, вероятно, являются частью линейки, запланированной на этот год. Кроме того, ожидается появление некоторых совершенно новых моделей, которые будут включать наследников AMAZFIT Stratos, AMAZFIT BIP и AMAZFIT COR. Причём модель AMAZFIT BIP 2 уже прошла сертификацию Bluetooth.

Источник: gizmochina