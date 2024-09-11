В BYD Han 2025 обновили батареи, увеличили пробег и одновременно снизили цены

BYD представила обновленный электрический седан Han модельного ряда 2025 года. При этом компания снизила цену на обновленную версию, если сравнивать с предшественником.

BYD Han 2025 года оснащен батареями Blade Battery. Они более безопасны и долговечны. Электрические модели теперь имеют запас хода от 506 до 701 км, а быстрая зарядка позволяет достичь 80% емкости за полчаса.

Плагин-гибридная версия использует пятое поколение гибридной системы DM-i с 1.5T турбодвигателем и электромотором. Она разгоняется до 100 км/ч за 6,9 секунды. В гибридном режиме автомобиль потребляет 3,8 л топлива на 100 км пробега и имеет запас хода до 1350 км.

BYD Han 2025 года оснащен системой DiPilot 300 с LiDAR и Nvidia Orin-X, обеспечивающей помощь на дорогах. Система подвески DiSus-C обеспечивает комфортную езду, регулируя амортизацию в реальном времени.

Дизайн Han 2025 остался похожим на предшественника, но с некоторыми изменениями. Добавлен новый цвет Fashion gray и обновлена передняя часть. Черный спортивный пакет добавляет агрессивности. Размеры остались такими же, как и в предыдущих моделях: 4975 мм в длину, 1910 мм в ширину и 1495 мм в высоту, а колесная база — 2920 мм.

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Внутри Han 2025 предлагает 15,6-дюймовый сенсорный экран с поддержкой голосовых команд и 3D-навигации. Комфорта добавляют сиденья с массажем и система освещения с возможностью настройки. Аудиосистема Dynaudio имеет 12 динамиков.

Цены на новый Han 2025 для плагин-гибридной версии начинаются от €21000 и достигает €28000. PHEV модели стали примерно на €500 дешевле предшественников. Цена полностью электрической версии стартует с €22760, а топовая модель стоит €29800.

За предыдущие 4 года было продано более 800 тыс. различных модификаций BYD Han.

Источник: arenaev