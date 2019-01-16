В CERN хотят построить новый коллайдер – в разы крупнее и мощнее Большого адронного коллайдера

Европейский совет ядерных исследований (CERN) представил предварительный концепт проекта адронного коллайдера нового поколения – Future Circular Collider (FCC, Будущий кольцевой коллайдер).

Новая версия ускорителя частиц будет почти в 4 раза крупнее нынешнего Большого адронного коллайдера. Если нынешний БАК имеет длину «всего» 27 км, то длина кольца FCC составит уже 100 км. При этом мощность нового ускорителя частиц окажется в 6 раз больше, чем у нынешнего БАК.

Глава теоретического отдела CERN Джан Франческо Джудис пояснил, что новый проект – это огромный прорыв по сравнению с БАК, это «как планирование путешествия не на Марс, а на Уран». БАК не обнаружил никаких новых частиц со времен бозона Хиггса. Приверженцы идеи создания FCC надеются, что более мощные столкновения в новом ускорителе помогут преодолеть образовавшийся застой. По мнению Джудиса, новый мощный позволит «раскрыть некоторые тайны природы на самом фундаментальном уровне».

Создание FCC потребует колоссальных инвестиций. По предварительным оценкам, его строительство обойдётся в €21 млрд. По мнению некоторых учёных, эти средства лучше выделить на другие научные проекты, например, радиотелескоп для обратной стороны Луны. Но даже если проект нового ускорителя частиц всё же будет одобрен, он не появится раньше 2040 года, а на протяжении ближайших десятилетий CERN продолжит использовать БАК.

Источник: Engagdget