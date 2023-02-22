В Днепре на всех станциях метро 4G от lifecell — средняя скорость 32,3 Мбит/с

В Днепровском метро на всех шести станциях и гонках между ними заработал скоростной мобильный интернет (3G/4G) lifecell — он остается единственным оператором из «большой» тройки, предоставляющей услуги мобильной связи в Днепровской подземке.

«Несмотря на то, что почти год враг продолжает атаковать и терроризировать Украину, lifecell продолжает усовершенствовать сеть и качество покрытия для украинцев. Теперь связь 3G/4G работает на всех шести станциях метро в Днепре, а также в туннелях между станциями. Скоростной мобильный интернет от lifecell позволит пассажирам днепровского метро быть на связи во время поездки по городу или использования метро в качестве укрытия во время воздушных тревог», из официального заявления lifecell

Как отмечают в lifecell, средняя скорость мобильного Интернета 4G в подземке составляет 32,3 Мбит/сек. И каждый день услугами Днепровского метрополитена пользуется более 12 тысяч человек.

Lifecell приводит актуальную статистику мобильного трафика в днепровской сети компании — средний объем на одного дата-абонента составляет 16,8 ГБ в месяц, что несколько выше среднего показателя по Украине — 15 ГБ. В то же время, доля активных пользователей мобильного интернета среди абонентов lifecell в Днепре составляет 85%.

За время полномасштабного вторжения активная абонентская база lifecell в городе почти не изменилась, несмотря на то, что часть абонентов вынужденно выехала за границу, спасаясь от войны.