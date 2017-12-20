В Днепре построят солнечную станцию мощностью 35 МВт, которая станет самой крупной в регионе

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Как-то давно мы не писали о новых проектах солнечных электростанций. На этой неделе стало известно о планах по строительству новой СЭС в Днепре. Это будет уже третья станция в Днепропетровской области, а ее мощность будет выше, чем у двух объектов в Подгородном и Никополе. Говоря конкретнее, мощность днепровской станции составит 35 МВт.

Объект разместится на площади 100 га в районе двух больниц на Игрени, в недавнем проекте решения сессии горсовета сказано, что земля выделяется по ул. Бехтерева. На прикрепленном к решению фрагменте карты видно соответствующий участок – между Игренью и Рыбальским.

На кадастровой карте Украины указано, что это земли лесного фонда, так что при оформлении документов надо будет менять целевое назначение участка. Но на карте лесов на этих участках почему-то не видно. Больше похоже, что там поле.

Реализацией проекта занимается ООО «МГ Дніпро Солар». Они подали документы на рассмотрение еще 8 ноября и уже 28 ноября на сайте городского совета появился проект решения сессии о разрешении на выделение земли.

О том, когда начнется строительство станции и когда планируется ввод объект в эксплуатацию, пока данных нет.

Источник: zabeba.li и Днепровский городской совет