В Египте нашли 60 древних захоронений со странными артефактами для загробной жизни

Археологическая экспедиция обнаружила десятки древнеегипетских захоронений в городе Дамиетта, содержащих ценные артефакты, включая бронзовые монеты и золотые фигурки.

Найденные захоронения датируются различными периодами. Часть из них относится к 26-й династии (688–525 гг. до н.э.), другие — к эпохе Птолемеев (304-30 гг. до н.э.). Среди находок — керамические изделия и статуэтки-ушебти, которые, по верованиям древних египтян, должны были служить умершему в потустороннем мире.

Особое внимание исследователей привлекли 38 бронзовых монет, найденных в керамическом сосуде. Томас Фоше, директор Центра александрийских исследований в Египте, проанализировав изображения монет, предположил, что многие из них содержат изображения Зевса-Аммона — божества, сочетающего черты греческого Зевса и египетского Аммона. На одной из монет, вероятно, изображен орёл с рогом изобилия.

Фоше датирует монеты концом III века до н.э. — периодом политических волнений в Птолемеевском Египте.

«Большое количество сокровищ было спрятано во время восстания в Южном Египте в 206 году до н.э.», — отмечает ученый.

Он подчеркивает важность этой находки, учитывая ограниченное количество известных материалов из этого периода в регионе.

Кроме монет, археологи обнаружили золотые фигурки, похороненные вместе с умершими. Некоторые из них изображают «ба-птиц» — мифологических существ с крыльями и человеческой головой. В древнеегипетских верованиях «ба» представляло часть человеческой души. Другие фигурки воспроизводят «глаз Гора» — символ, связанный с богом-соколом, которому приписывали защитные свойства.

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Источник: Livescience, egymonuments.gov.eg