В эти выходные в Киеве пройдет фестиваль поп-культуры Comic Con Ukraine. Там выступят Дэнни Трехо, Кристофер Ллойд и Джон Ромеро, а еще — состоится косплей и K-POP шоу с призовым фондом 100 000 грн

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21-22 сентября в Киеве на территории Арт-завода Платформа (ул. беломорская 1) второй раз пройдет международный конвент современной поп-культуры Comic Con Ukraine 2019. В прошлом году фестиваль посетило более 20 000 фанатов, среди которых ценители комиксов, анимации, кинематографа, видеоигр и литературы. В этом году фестиваль ожидает еще больше гостей, знаменитостей и участников со всего мира.

Территория фестиваля заметно увеличится — с 20 000 м2 до 30 000 м2, а хедлайнерами фестиваля выступят голливудские актеры Дэнни Трехо («От заката до рассвета», «Дети шпионов», «Мачете») и Кристофер Ллойд («Назад в будущее»), а также соавтор легендарной видеоигры Doom — Джон Ромеро.

Программа мероприятия обещает быть насыщенной. Собственно, организаторы мероприятия завлекают посетителей следующими событиями:

Cosplay- и Cover Dance-шоу на главной сцене, призовой фонд для косплееров и танцевальных команд — 100 000 грн. Первый в Украине отбор на World Cosplay Summit, который пройдет в Японии и единственный в Украине конкурс Dog-Cosplay.

Выступления «звездных» гостей и автограф-сессии с Джоном Ромеро и другими звездами поп-культуры (напомним, что в прошлом году хедлайнерами этой зоны были Джон Рис-Дэвис, Брайан Декарт и Амелия Роуз Блэр).

Официальные стенды от компаний кинопроката, игровых разработчиков и тематические фото стенды.

Огромная зона настольных игр и зона живых ролевых игр — LARP.

Крупнейший гик-маркет страны, специальные презентации издателей комиксов и встречи с такими художниками как Брюно Дюамель (Франция) — автор графической адаптации романа О де Бальзака «Отец Горио» и Джон JagoDibuja Герра (Колумбия) — серия стрипов Living with Hipstergirl and Gamergirl.

Выступления музыкальных групп: Magic Sword (США) — известные саундтреками к игре Hotline Miami 2: Wrong Number — создатели трека к трейлеру Thor: Ragnarok и еще группы Violet Raymoor, Timecop1983, ZWYNTAR, Orionix, Nika Lenina.

Игровые турниры

Квесты

Крутой подарок для фанатов Звездных Войн — полноразмерный 12-метровый истребитель T-65 X-Wing из Германии.

Фудкорт, бары и зоны отдыха на любимой локации Киева.

Вход на фестиваль платный. Входной билет на первый день фестиваля стоит 650 грн, на второй — 600 грн, на оба дня — 900 грн. Важно отметить, что за вход на автограф-сессии с приглашенными звездами придется платить отдельно от 350 до 700 грн. Более подробно о ценах на билеты можно узнать на сайте karabas.com.

Источник: comiccon.ua