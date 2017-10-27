В это воскресенье цены на электричество в Германии вновь станут отрицательными благодаря ветряной энергетике

Это может показаться невероятным, особенно для украинцев, но есть страны, в которых возобновляемая энергетика настолько развита, что жители получают ее абсолютно бесплатно, а иногда энергокомпании и вовсе вынуждены доплачивать потребителям. На этой неделе производителям энергии в Германии вновь придется заплатить потребителям электричества, чтобы соблюсти баланс между производством и потреблением энергии.

Как сообщает Bloomberg, производство электроэнергии из возобновляемых источников побьет рекорд, из-за чего цены на электричество станут отрицательными, впервые за этот год. Это означает, что производителям надо закрыть некоторые станции чтобы снизить производство, либо заплатить потребителям, чтобы те пользовались энергией.

Согласно прогнозам, в 7:00 в воскресенье, 29 октября, суммарная пиковая мощность ветряных электростанций достигнет 39,190 МВт, что равноценно мощности 40 атомных энергоблоков и достаточно, чтобы обеспечить энергией половину Германии

Источник: bloomberg