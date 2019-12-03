В «Киберпонедельник» объём онлайн-продаж в США достиг $9,4 млрд





Онлайн-продажи в «Киберпонедельник» в США достигли уровня $9,4 млрд, что на 18,9% больше по сравнению с Киберпонедельником прошлого года и даже больше, чем рекордные онлайн-продажи в минувшую «Черную пятницу», составляющие $7,4 млрд. По состоянию на 9 утра по восточному времени в «Киберпонедельник» американские онлайн покупатели уже успели потратить $473 млн. Об этом свидетельствуют данные из отчёта Adobe.

Ритейлеры начали предлагать скидки и специальные цены ещё на неделю раньше традиционных дней распродаж. И этот план отлично сработал, поскольку с 1 ноября потребители в США потратили на онлайн-покупки рекордные $72,1 млрд, что составляет примерно 16,3% от всего годового объёма. На протяжении уикэнда потребители потратили $7,4 млрд, включая дни «Суббота малого бизнеса» и «Супер воскресенье».

Наиболее популярными товарами в дни распродаж были игрушки Frozen 2, L.O.L Surprise Dolls, Paw Patrol, видеоигры, такие как Madden 20 и FIFA 20, а также игровая консоль Nintendo Switch. Электроника, такая как телевизоры Samsung, ноутбуки Apple и устройства Amazon Echo, также хорошо продавалась. Также утверждается, что Apple, вероятно, продала до 3 млн пар наушников AirPods за эти дни распродаж.

В «Киберпонедельник» скидки на многие популярные товары достигали уровня 20%: на телевизоры, в среднем, на 19%, на игрушки – 20%, на компьютерную технику – 18%. А в «Щедрый вторник» можно будет сэкономить при покупке мебели и постельных принадлежностей. Но в данном случае скидки уже не столь большие – около 10%.

Как оказалось, одним из факторов, влияющих на рост объёмов онлайн-покупок, является погода. Когда наступает ухудшение погодных условий, покупатели, как правило, остаются дома и делают покупки онлайн. Например, в «Чёрную пятницу» в штатах, где было зафиксировано более двух дюймов (5 см) снега, онлайн-продажи выросли на 7%.

По данным Adobe, что четыре золотых часа «Киберпонедельника» — с 22:00 до 2:00 по восточному времени — принесут около 30% ($2,8 млрд) доходов всего дня. Покупатели появляются в это время, чтобы собрать выгодные предложения до их завершения. В часы пик с 23:00 по восточному времени до полуночи покупатели тратят около $11 млн в минуту.

Отметим, аналитики из Salesforce делали более скромные прогнозы относительно онлайн-продаж «Киберпонедельника». Они считают, потребители в США потратят в этот день около $8 млрд, а по всему миру – $30 млрд. Прирост по сравнению с прошлым годом составит 15% и 12%, соответственно.

Источник: techcrunch