В «Чёрную пятницу» американцы оставили на онлайн-продажах рекордные $7,4 млрд, $2,9 млрд из которых – покупки со смартфонов





Распродажи на «Чёрную пятницу» достигли нового максимума, хотя и не оправдали прогнозов аналитиков. По данным компании Adobe Analytics, покупатели потратили $7,4 млрд долларов на покупку товаров через интернет, и это на $1,2 млрд больше, чем в прошлом году. Аналитики ожидали сумму $7,5 млрд. В то же время компания Salesforce заявила, что по её подсчётам товаров было куплено на чуть меньшую сумму – примерно $7,2 млрд.

Среди популярных продуктов оказались компьютерные игры Frozen 2, L.O.L Surprise и Paw Patrol. Самые продаваемые игры – FIFA 20 и Madden 20. Что касается электронных устройств, чаще всего покупали консоль Nintendo Switch, ноутбуки Apple, наушники Airpods и телевизоры Samsung.

В этом году с помощью смартфонов было приобретено товаров на сумму $2,9 млрд. Этот показатель растёт быстрее, чем онлайн-покупки в целом, поэтому уже совсем скоро можно будет говорить о том, что мобильные устройства в этом плане смогли обогнать компьютеры.

Одна из причин, по которой объёмы продаж оказались немного меньше, чем предсказывали аналитики, заключается в том, что праздничный сезон скидок и распродаж с каждым годом начинается раньше. Долгое время «Чёрная пятница» считалась стартом сезона праздничных покупок, но в последнее время ситуация изменилась, поскольку ритейлеры хотят увеличить объём продаж за счёт более длительного периода времени. Ещё одна тенденция прошедшей распродажи – чем больше покупок люди делают, тем дороже вещи они покупают. В этом году средний чек составил $168, что является новым рекордом для «Чёрной пятницы». Продажи смартфонов выросли на 21% по сравнению с прошлым годом.

Как и раньше, гиганты электронной коммерции с объёмом продаж более $1 млрд в год показали лучшие результаты. В целом, в этом сезоне их продажи выросли на 62% против 27% у небольших ритейлеров. Интересно посмотреть, как себя покажет «Киберпонедельник», который, как ожидают аналитики, должен принести рекордные $9,4 млрд.

Источник: TechCrunch