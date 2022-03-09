В Киеве создали платформу для подключения Wi-Fi интернета в укрытиях / бомбоубежищах

В Киеве создали платформу для подключения интернета в укрытиях, сообщил руководитель цифровой трансформации Киева (CDTO) и заместитель председателя КГГА Петр Оленич.

«Если в вашем укрытии нет доступа к сети Интернет, оставляйте заявку. Мы свяжемся с вами и сообщим о следующих шагах. Приглашаю провайдеров присоединяться к проекту и спасибо тем, кто уже с нами!» – написал Петр Оленич.

Все новости проекта по Wi-Fi в укрытиях будут публиковаться в телеграмм-канале CDTO Киева и на ресурсе https://wifi.kyivcity.gov.ua/.

Проект внедряет Департамент информационно-коммуникационных технологий КГГА вместе с интернет-провайдерами.

Источник: Wi-Fi в укрытиях Киева