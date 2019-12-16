В Китае анонсировали 5,2-дюймовый E-Ink ридер Tencent Pocket Reader II с поддержкой 4G и голосовых звонков





В последнее время сегмент электронных ридеров трудно назвать активно развивающимся и тем не менее иногда здесь появляются достаточно интересные новинки. К примеру, китайский IT-гигант Tencent представил на выходных ридер Tencent Pocket Reader II с E-Ink экраном и возможностью осуществлять звонки по сотовой сети.

Новинку оснастили компактной по меркам класса 5,2-дюймовой матрицей E-Ink Carta 2 с плотностью пикселей 284 PPI и специальным покрытием с 2.5D-эффектом. Экран получил подсветку, которую можно настроить в пределах 36 уровней и использовать для чтения в сумерках и полной темноте.

В качестве аппаратной основы выступает четырехъядерный процессор (ARM Cortex-A53), при этом устройство поддерживает 4G-сети и такие телефонные функции, как голосовые звонки и SMS. Из беспроводных модулей также стоит отметить наличие Wi-Fi и Bluetooth, которые можно использовать для браузинга и загрузки книг. Модель оснащается аккумулятором емкостью 2000 мАч, при этом о времени автономной работы производитель скромно умалчивает (зарядка происходит с помощью порта USB Type-C).

Ридер Tencent Pocket Reader II поддерживает фирменную библиотеку Tencent Reading Group и распространенные в этой стране сервисы, включая QQ, благодаря чему легко синхронизирует набор книг и прогресс чтения между различными платформами. Книги можно импортировать из разных онлайн-источников или же с помощью USB, при этом пользователь сможет устанавливать сторонние приложения для чтения.

Габаритные размеры Tencent Pocket Reader II составляют 145x75x8,5 мм, вес — 130 грамм, он предлагается в нескольких цветах оформления на выбор, включая черный, белый, красный и зеленый. Его стоимость в Китае составляет 1,099 юаней (примерно $158), что довольно много для ридера, но не так уж много для смартфона с экономичным E Ink экраном.

Источник: Gizmochina