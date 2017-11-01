В Китае представлен городской электромобиль Zhidou D3 стоимостью от $7500

В Китае состоялась презентация компактного городского электромобиля Zhidou D3. Новинка получила невысокую стоимость, но имеет вполне достаточный для городского применения запас хода.

Электромобиль Zhidou D3 имеет длину 2975 мм, ширину — 1585 мм и высоту 1590 мм. Колёсная база составляет 1865 мм. Мощность электромотора составляет 41 л. с., а максимальная скорость движения – 100 км/ч. Комплектный аккумулятор ёмкостью 17,5 кВтч обеспечивает запас хода без подзарядки около 170 км.

Электромобиль Zhidou D3 рассчитан на перевозку двух человек. Он содержит виртуальную панель приборов и два сенсорных дисплея мультимедийной системы. Комплектация автомобиля включает электроприводы стеклоподъемников и зеркал заднего вида, кондиционер, 2 подушки безопасности и камеру заднего вида.

Электромобиль Zhidou D3 поступит в продажу уже в ноябре по цене от $7500.

Источник: Autocentre.ua