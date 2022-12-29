В Киевской области установят звуковые сенсоры для защиты инфраструктурных объектов от атак российских дронов и ракет

В одном из недавних интервью начальник полиции Киевской области Андрей Небитов рассказал о некоторых нововведениях, разрабатываемых в ответ на террористические российские обстрелы объектов украинской инфраструктуры.

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По его словам, объекты критической инфраструктуры планируется оборудовать акустическими датчиками, которые помогут силам ПВО заранее отслеживать российские дроны и ракеты. Так, дроны и ракеты двигаются на низких высотах и поэтому их сложно обнаружить радиолокационными средствами. Во многих случаях информацию о полёте дронов военным передают люди, слышащие или видящие вражеские летательные аппараты. Эти сведения позволяют силам ПВО реагировать на угрозы. Благодаря дополнительным датчикам, удастся улучшить способность военных своевременно уничтожать вражеские ракеты и дроны.

«Было принято решение по возможности для защиты объектов критической инфраструктуры оборудовать соответствующими датчиками, которые смогут собирать акустическую информацию и своевременно передавать для реагирования подразделениями ПВО. Это сможет защитить не только критическую инфраструктуру, не только подстанции, которые постоянно обстреливает враг, но и другие объекты, на которые будут нацелены удары. Это датчики дополнительного сбора информации, позволяющие ПВО получать информацию не только с радаров, линии 102, но и, например, в тех местах, где нет людей. Поэтому если информация будет передана заблаговременно, это позволит военным сбить дрон или ракету», — заявил Андрей Небитов.

Он добавил, что оснащение объектов специальными видеокамерами и акустическими датчиками будет производиться в рамках развития программы «Безопасная Киевщина», на которую выделено около 77 млн. грн. Эти средства будут направлены на серверное оборудование, видеокамеры и соответствующие детекторы.

Источник: Моя Киевщина