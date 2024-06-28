В Китае создали «супер SIM-карту» для интернета вещей — с ядром RISC-V, в 10 раз большей памятью и поддержкой NFC

China Mobile анонсировала свою будущую «супер SIM-карту» CC2560A. Это первая в мире SIM-карта с ядром RISC-V. Фактически, CC2560A — это продукт для Интернета вещей, который улучшает все аспекты традиционной SIM-карты. Новинка имеет больше памяти, лучшие алгоритмы безопасности и новые функции, такие как поддержка NFC.

Благодаря одному ядру RISC-V, работающему на частоте 120 МГц, новая SIM-карта предлагает в 10 раз большую скорость передачи данных, чем стандартная SIM-карта, и примерно в 2 раза большую, чем текущие супер SIM-карты высокого класса, которые уже используются в сфере Интернета вещей. Емкость встроенной флеш-памяти SIM-карты RISC-V в 2,5 МБ также в 10 раз превышает память стандартной SIM-карты и вдвое больше, чем у других супер SIM-карт.

Примеры использования супер SIM-карты от China Mobile включают электронные студенческие билеты, цифровые ключи от автомобиля, общественный транспорт и другие случаи контроля доступа.

Однако будущие инновации на чипе могут не увидеть мир. Дело в том, что власти США пытаются блокировать доступ Китая к протоколу RISC-V.

Источник: tomshardware

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