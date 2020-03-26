В Минцифре придумали, как противостоять коронавирусу — на подходе три новых сервиса, включая приложение для контроля соблюдения карантина

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В Министерстве цифровой трансформации Украины (Минцифры) объявили сегодня о предстоящем запуске антикризисного набора новых цифровых инструментов для борьбы с распространением коронавируса. Все они станут доступны со следующей недели.

Пожалуй, самый видная разработка в этом наборе — это мобильное приложение для контроля за соблюдением карантина или самоизоляции. Разработчики особо подчеркивают, что не собираются использовать ПО для слежки за передвижением граждан. Вот только после недавней скандальной истории с иранским ПО безоговорочно довериться таким заявлениям рискнут немногие.

Приложение, которое пока не имеет собственного имени, обеспечит «обязательный» контроль для больных и добровольный для самоизолированных через снятие (при каждом удобном случае) геолокации и FaceID. В числе его преимуществ разработчики называют возможность заказывать больным продукты и лекарства онлайн, а также сообщать о состоянии здоровья.

Судя по всему, этот новый сервис станет частью уже хорошо известного нам ПО «Дія», поскольку в пресс-релизе говорится, что в приложении «также» появится возможность отслеживать возможный контакт с зараженным человеком. Идея заключается в создании широкой сети QR-кодов в магазинах, аптеках, такси и т.д. Пользователи смогут добровольно сканировать коды с помощью приложения. Система будет анализировать эти данные и выдавать соответствущие предупреждения при пересечении с человеком, заболевшим коронавирусной инфекцией COVID-19.

Одновременно ведомство объявило о запуске онлайн-конкурса #HackCorona in Ukraine — это конкурс проектов и идей от граждан, нацеленный на поиск лучших решений для борьбы с коронавирусом. Лучшие идеи получат финансирование. Сообщается, что деньги на реализацию выделят из международной технической помощи.

Наконец, Минцифры готовит к запуску онлайн-платформу бесплатных услуг для бизнеса, где планируется собрать все полезные услуги и продукты.

Источник: Минцифры