Иранское приложение для диагностики коронавируса заподозрили в слежке за пользователями





На текущий момент Иран – один из самых больших очагов коронавирусной инфекции COVID-19, но правительство страны, похоже, использует эту ситуацию в своих интересах. Издание Vice сообщило о том, что в Иране запустили мобильное приложение под названием AC19, которое якобы помогает диагностировать новый коронавирус, но при этом отслеживает местоположение пользователя в реальном времени. Более того, всплывающее окно с запросом разрешения на передачу геоданных отображается на английском языке, а около 40% пользователей вообще не видят этого сообщения, поскольку пользуются Android-устройствами со старой версией операционной системы.

Создателем приложения AC19 выступает компания Sarzamin Housmand (ранее Smart Land Solutions), которая также известна тем, что разрабатывала одобренные иранским правительством клоны мессенджера Telegram, ориентированные на слежку за пользователями.

Насколько эффективной является программа, сказать трудно, но то, что она может собирать огромные объёмы данных, включая имена, адреса, даты рождения и номера телефонов, это факт. Достоверно неизвестно, сколько человек скачало приложение AC19. О масштабах можно судить по карте рисков, которую опубликовал министр информационных и коммуникационных технологий Ирана Мохаммад Джавад Азари. На ней обозначено местонахождения 2,3 млн иранских граждан.

«همه در برابر هم مسئولیم…» نقشه‌ی میزان خطرپذیری مناطق مختلف کشور، خروجی گرفته شده از داده‌کاوی ۳.۵ میلیون مشارکت ‌کننده در اپلیکیشن سامانه ضدکرونا ⁦https://t.co/IqClUrCA0M⁩

نقاط پررنگ‌تر = خطر ⁧#کرونا⁩ بیشتر از مسافرت‌های غیر ضروری خواهشا پرهیز کنید. pic.twitter.com/f1sytveI3v — MJ Azari Jahromi (@azarijahromi) March 11, 2020

Есть опасения, что Иран намеренно занижает данные о распространении коронавирусной инфекции на своей территории и показатели смертности, чтобы показать видимость контроля. А приложение помогает властям подавлять оппозицию.

Источник: Engadget