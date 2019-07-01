В ОАЭ запустили самую мощную частную солнечную электростанцию Noor Abu Dhabi с пиковой мощностью 1,18 ГВт





Объединенные Арабские Эмираты, возможно, всё ещё ассоциируются с нефтяными деньгами, но они ищут пути снижения своей зависимости от нефти и даже ставят рекорды на этом поприще. Так, компания Emirate Water and Electricity начала эксплуатацию Noor Abu Dhabi – крупнейшего в мире частного проекта в сфере солнечной энергетике.

Новая частная солнечная электростанция обладает пиковой генерирующей мощностью 1,18 ГВт, что примерно в 2 раза превосходит возможности крупнейшего в США подобного объекта Solar Star, который обладает максимальной генерирующей мощностью 569 МВт. Noor Abu Dhabi будет уступать лишь солнечным паркам, где несколько отдельных проектов совместно используют доступную территорию. По оценкам, 3,2 млн. солнечных панелей новой станции обеспечат достаточную мощность для 90 тыс. человек и снизят выбросы CO2 на 1 млн тонн. Это эквивалентно тому, чтобы убрать с дорог 200 тыс. автомобилей (и генерируемых ими выбросов).

Однако Noor Abu Dhabi может не долго может быть самой мощной частной солнечной электростанцией. У Emirates Water and Electric уже есть ранние планы по реализации солнечного проекта мощностью 2 ГВт, а у Саудовской Аравии есть базовое соглашение о создании объекта генерирующей мощностью 2,6 ГВт в Мекке.

Источник: Engadget