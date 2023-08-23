В оккупированном Крыму уничтожен ЗРК С-400 «Триумф» — видео ГУР

На видео попал момент уничтожения зенитной ракетной системы большого и среднего радиуса С-400, находившейся в оккупированном Россией Крыму.

Красивым видео поделился официальный телеграм-канал Главного управления разведки МО Украины.

Согласно их информации, взрыв произошел 23 августа около 10 часов утра вблизи мыса Тарханкут и села Оленевка.

В результате «хлопка» уничтожена сама установка С-400 «Триумф» и личный состав. Это новое поколение российских зенитно-ракетных комплексов, их относительно немного, поэтому это — болезненный удар по системе ПВО оккупантов, что будет иметь серьезное влияние на дальнейшие события в оккупированном Крыму.