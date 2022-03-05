В приложении «Киев Цифровой» появились полезные карты для горожан и новый звуковой сигнал воздушной тревоги

В Киеве создали новые полезные карты для горожан, а также обновили звуковой сигнал для уведомлений воздушной тревоги в приложении «Киев Цифровой». Об этом сообщил руководитель цифровой трансформации Киева (CDTO) и заместитель председателя КГГА Петр Оленич.

Итак, теперь киевляне смогут найти в приложении такие карты:

Карта Гуманитарних штабов — https://cutt.ly/0AjSQya

Карта точек продажи хлеба — https://cutt.ly/gAjDyuV

Карта зоомагазинов — https://cutt.ly/fAjSSuK

Также в приложении «Киев Цифровой» изменили звуковой сигнал для уведомлений воздушной тревоги. Об этом сообщает команда Киев Цифровой.

Теперь при тревоге уведомления будут поступать со специальным звуком. Чтобы услышать его, нужно добавить громкость для звука в телефоне и включить звуковые уведомления Киев Цифровой.

Чтобы включить звуковые оповещения на iOS надо выбрать «Параметры» – «Киев Цифровой» – «Уведомление» и включите «Звуки» кнопкой-переключателем.

Чтобы включить звуковые уведомления на Android надо выбрать «Настройки» – «Программы» – «Киев Цифровой» – «Уведомление» и включите «Разрешить звук» кнопкой-переключателем.

Обновленная версия уже доступна в App Store и Google Play по следующей ссылке https://kyiv.digital/start.