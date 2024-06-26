В прошлом году мир потратил $91,4 млрд на ядерное оружие — более $250 млн ежедневно

Человечество вновь повышает ставки в ядерной гонке. В 2023 году мир потратил более $91,4 млрд на ядерное оружие — это более $250 млн ежедневно, $174 тыс. в минуту или почти $3 тыс. в секунду. Данные взяты из нового отчёт Международной кампании по запрещению ядерного оружия (ICAN), которая считает эти расходы «неприемлемым неправильным использованием государственных средств».

Девять стран обладают ядерным оружием: США, россия, Франция, Китай, Великобритания, Пакистан, Индия, Израиль, Израиль и Северная Корея. Все они увеличили расходы на ядерное оружие в прошлом году. Расходы в 2023 году на $10,7 млрд, чем в 2022 году. Лидирует в этом США — на страну приходится 80% роста. В прошлом году США потратили на ядерное оружие больше, чем все остальные страны вместе взятые — $51,5 млрд. Второй по расходам Китай, с $11,8 млрд, за ним идет россия с расходами в $8,3 млрд. Великобритания и Франция потратили $8,1 млрд и $6,1 млрд соответственно.

На ядерное оружие тратятся не только правительства. 20 корпораций вложили суммарно $30 млрд в его разработку, производство и поддержку. В 2023 году промышленность получила не менее $7,9 млрд новых ядерных контрактов. Самую высокую прибыль от производства получила компания Honeywell International, которая заработала около $6,2 млрд, за ней следуют Northrop Grumman ($5,9 млрд), BAE Systems ($3,3 млрд), Lockheed Martin ($2,89 млрд) и General Dynamics ($2,7 млрд). По меньшей мере пять компаний, BAE Systems, Boeing, Lockheed Martin, Northrop Grumman и Peraton — имеют контракты до 2039 года.

В отчете не упоминаются расходы на работу над ядерным оружием определенных государственных организаций, таких как Bharat Dynamics Limited (Индия), China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC) или ростех (россия), которые, делают значительный вклад в ядерные разработки, но не разглашают данные.

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Источник: IFLScience

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