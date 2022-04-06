В сети выложили фото и контакты семей 80 из 1600 российских солдат, которые убивали жителей Бучи

Консалтинговое агентство Molfar идентифицировало родственников российских военных, устроивших геноцид украинце в Буче Киевской области. Специалисты компании выложили в открытый доступ фото, номера телефонов и ссылки на страницы в социальных сетях членов семьи 80 из 1600 военнослужащих рф, устроивших геноцид.

«Алгоритм поисковых действий. 1. Взяли список из 1600 человек, опубликованный Главным управлением разведки Министерства обороны Украины. 2. По этому списку взяли 100+ человек: в основном офицеров, но есть также сержантов, ефрейторов и рядовых. 3. По каждому из этих людей вручную нашли контакты, ссылки на соцсети и связанных людей – ближайших родственников. Работа над поиском продолжается», — отметили в Molfar.

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Кроме того, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил, что с помощью искусственного интеллекта удалось найти родственников убийц, которые терроризировали и убивали жителей Бучи. Близким военнослужащих рф написали в соцсетях. Оказалось, что родные российских убийц с ними согласны и именно они их так воспитали.

«Каждый россиянин ответит за Ирпень, Бучу, Бородянку, Мариуполь и другие украинские города. Теперь убийцы сменяют тактику и в Мариуполе уже возят передвижные крематории (как сообщает Мариупольский горсовет). Оккупанты собирают и сжигают тела замученных и убитых людей. После широкой международной огласки геноцида в Буче высшее руководство россии приказало уничтожить любые свидетельства преступлений своей армии в Мариуполе. Но спутниковые снимки все покажут. Им не удастся скрыть следы своих военных преступлений. А мы не позволим им остаться безнаказанными», — отметил Федоров.

Кроме того, «Беларускі Гаюн» выложил персональные данные военных из рф, которые отправляли посылки из офиса курьерской службы СДЭК в белорусском Мозыре в различные города рф. В основном, это было награбленное в Украине.

После этого украинская ІТ-армия позвонила по телефону в семью мародера российской армии Вадима Щебенькова, который обокрал мирные украинские семьи и отправил десятки килограммов посылок своему брату в россию из белорусского города Мозырь.